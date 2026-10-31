Kenijska partia Pomarańczowy Ruch Demokratyczny (ODM) podczas wiecu w Nairobi 31 października oświadczyła, że kontynuuje rozmowy z partią UDA prezydenta Williama Ruto w sprawie warunków współpracy politycznej. Wydarzenie na placu Jacaranda poświęcono pamięci wieloletniego lidera ODM Raili Odingi, podaje Nation Kenya.

Warunki współpracy z UDA

Oburu Oginga, który kieruje partią po śmierci swojego brata Raili Odingi, oświadczył, że ODM świadomie dołączyła do rządu szerokiej reprezentacji i nie rezygnuje z własnych interesów politycznych. Według niego format ten różni się od rządu koalicyjnego, a rozmowy z UDA nadal trwają.

Zastępca lidera ODM i gubernator Kisii Simba Arati podkreślił, że partia nie będzie współpracować z UDA bez porozumień na korzystnych dla niej warunkach. Według niego taka współpraca powinna dać ODM możliwość wejścia do władzy. Inni liderzy partii na wiecu również potwierdzili poparcie dla ponownego wyboru Ruto w 2027 roku, podczas gdy sama ODM zadeklarowała zamiar stanąć na czele rządu w 2032 roku.

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Walka o wpływy w Nairobi

Przewodnicząca ODM i gubernatorka Homa Bay Gladys Wanga odrzuciła twierdzenia, że partię rzekomo opuścili jej wpływowi przedstawiciele. Wskazała na tysiące uczestników wiecu jako dowód, że ODM zachowuje poparcie w stolicy.

Plac Jacaranda 13 września gościł już duże wydarzenie ruchu Linda Mwananchi, podczas którego Edwin Sifuna, deputowany Babu Owino i gubernator Siaya James Orengo mobilizowali zwolenników. Dzień przed wiecem ODM Sifuna otworzył siedzibę ruchu w dzielnicy Lavington w Nairobi; w wydarzeniu uczestniczyli były wiceprezydent Rigathi Gachagua, lider Wiper Kalonzo Musyoka oraz inni przedstawiciele opozycji.

Gubernator Nairobi Johnson Sakaja, który uczestniczył w wiecu ODM, oświadczył, że będzie ubiegał się o reelekcję w 2027 roku z ramienia tej partii.

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