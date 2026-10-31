Кенийская партия «Оранжевое демократическое движение» (ODM) на митинге в Найроби 31 октября заявила, что продолжает переговоры с партией президента Уильяма Руто UDA об условиях политического сотрудничества. Мероприятие на площадке «Джакаранда» посвятили памяти многолетнего лидера ODM Райлы Одинги, сообщает Nation Kenya.

Условия сотрудничества с UDA

Обуру Огинга, который руководит партией после смерти своего брата Райлы Одинги, заявил, что ODM осознанно присоединилась к правительству широкого представительства и не отказывается от собственных политических интересов. По его словам, этот формат отличается от коалиционного правительства, а переговоры с UDA все еще продолжаются.

Заместитель лидера ODM и губернатор Кисии Симба Арати подчеркнул, что партия не будет сотрудничать с UDA без договоренностей на выгодных для нее условиях. По его словам, такое взаимодействие должно дать ODM возможность войти во власть. Другие лидеры партии на митинге также подтвердили поддержку переизбрания Руто в 2027 году, тогда как сама ODM заявила о намерении возглавить правительство в 2032 году.

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Борьба за влияние в Найроби

Председатель ODM и губернатор Хома-Бея Глэдис Ванга отвергла заявления о том, что партию якобы покинули ее влиятельные представители. Она указала на тысячи участников митинга как на свидетельство того, что ODM сохраняет поддержку в столице.

Площадка «Джакаранда» 13 сентября уже принимала крупное мероприятие движения Linda Mwananchi, где Эдвин Сифуна, депутат Бабу Овино и губернатор Сиаи Джеймс Оренго мобилизовали сторонников. За день до митинга ODM Сифуна открыл штаб движения в районе Лавингтон в Найроби; на мероприятии присутствовали бывший вице-президент Ригати Гачагуа, лидер Wiper Калонзо Мусиока и другие представители оппозиции.

Губернатор Найроби Джонсон Сакаджа, посетивший митинг ODM, заявил, что будет баллотироваться на переизбрание в 2027 году от этой партии.

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