肯尼亚橙色民主运动党（ODM）10月31日在内罗毕的一场集会上表示，正继续与总统威廉·鲁托所属的UDA党就政治合作条件进行谈判。活动在贾卡兰达广场举行，旨在纪念ODM长期领导人拉伊拉·奥廷加，Nation Kenya报道。

与UDA合作的条件

在其兄弟拉伊拉·奥廷加去世后领导该党的奥布鲁·奥廷加表示，ODM是有意识地加入广泛代表性政府的，并未放弃自身政治利益。他说，这一模式不同于联合政府，而与UDA的谈判仍在继续。

ODM副领导人、基西伊郡长辛巴·阿拉蒂强调，若没有符合该党利益的协议，ODM不会与UDA合作。他表示，这种互动应让ODM有机会进入执政层。集会上的其他党内领导人也确认支持鲁托在2027年连任，而ODM自身则表示打算在2032年领导政府。

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争夺在内罗毕的影响力

ODM主席、霍马湾郡长格拉迪斯·万加驳斥了有关该党据称已被其有影响力代表抛弃的说法。她指出，数千名集会参与者证明ODM仍在首都保有支持。

贾卡兰达广场此前于9月13日已举办过Linda Mwananchi运动的一场大型活动，埃德温·西富纳、议员巴布·奥维诺和西亚亚郡长詹姆斯·奥伦戈在那里动员支持者。ODM集会前一天，西富纳在内罗毕拉文顿地区启用了该运动的总部；前副总统里加蒂·加查瓜、Wiper领导人卡隆佐·穆西奥卡及其他反对派代表出席了活动。

出席ODM集会的内罗毕郡长约翰逊·萨卡贾表示，他将以该党名义参加2027年连任竞选。

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