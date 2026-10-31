Tibi: Zjednoczona Lista nie wejdzie do koalicji — Jerusalem Post

W Izraelu przewodniczący Zjednoczonej Listy Ahmad Tibi oświadczył, że jego partia nie wejdzie do przyszłej koalicji rządowej. Jednocześnie jest gotowa wspierać alternatywny rząd z zewnątrz, pod warunkiem realizacji porozumień dotyczących potrzeb społeczeństwa arabskiego.

Wsparcie dla rządu z zewnątrz

Jak donosi The Jerusalem Post, w wywiadzie dla Meet the Press Tibi podkreślił, że on i jego partyjni koledzy nie staną się częścią rządu. Jak powiedział, partia dąży do tego, by proces tworzenia koalicji był „łatwiejszy, a nie trudniejszy”.

Tibi powiedział również, że nie będzie inicjował projektów ustaw o rozwiązaniu Knesetu. Poinformował o zamiarze wspierania koalicji z zewnątrz w zamian za porozumienia, w tym dotyczące zwalczania przestępczości w społeczeństwie arabskim oraz uznania wiosek beduińskich.

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Stanowisko w sprawie przewodniczącego Knesetu

Przewodniczący Zjednoczonej Listy oświadczył, że jego partia popiera zastąpienie przewodniczącego Knesetu Amira Ohany. Ponadto Tibi powiedział, że zagłosuje przeciwko wszelkim konstruktywnym wotum nieufności zainicjowanym przez partię Likud przeciwko ewentualnemu rządowi.

Według publikacji, w niedzielę Tibi przedstawił dwustopniowy plan wsparcia alternatywnego rządu poza koalicją. Plan miał na celu niedopuszczenie do utrzymania przez Binjamina Netanjahu stanowiska premiera po wyborach, jeśli żaden z bloków nie zdobędzie większości.

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