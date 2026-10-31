В Израиле председатель Объединенного списка Ахмад Тиби заявил, что его партия не войдет в будущую правительственную коалицию. В то же время она готова поддерживать альтернативное правительство извне при условии выполнения договоренностей относительно потребностей арабского общества.

Поддержка правительства извне

Как сообщает The Jerusalem Post, в интервью Meet the Press Тиби подчеркнул, что он и его однопартийцы не станут частью правительства. По его словам, партия стремится сделать процесс формирования коалиции «более легким, а не более сложным».

Тиби также заявил, что не будет инициировать законопроекты о роспуске Кнессета. Он сообщил о намерении поддерживать коалицию извне в обмен на договоренности, в частности по противодействию преступности в арабском обществе и признанию бедуинских деревень.

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Позиция по поводу спикера Кнессета

Председатель Объединенного списка заявил, что его партия поддерживает замену спикера Кнессета Амира Оханы. Кроме того, Тиби сказал, что будет голосовать против любых конструктивных вотумов недоверия, инициированных партией «Ликуд» против возможного правительства.

По данным издания, в воскресенье Тиби представил двухэтапный план поддержки альтернативного правительства вне коалиции. План был направлен на то, чтобы не допустить сохранения Биньямином Нетаньяху должности премьер-министра после выборов, если ни один из блоков не получит большинства.

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