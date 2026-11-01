В Австралии пенсионер Мал Ричардс из общины Блувотер на окраине Таунсвилла пожаловался на самку эму по имени Эрик, которая, по его словам, уже девять месяцев регулярно приходит к нему во двор. Каждое утро до шести он выходит за газетой и видит птицу у подъездной дорожки. Как сообщает ABC News Australia, Ричардс боится выходить в сад, поскольку знает, что эму могут очень сильно бить ногами.

Птица находит путь во двор

Ричардс рассказал, что Эрик целыми днями издаёт громкие звуки и повсюду ходит за ним, когда он занимается домашними делами. По словам пенсионера, он обезопасил двор и запирает ворота, однако птица каждый раз находит способ попасть внутрь. Мужчина также недоволен тем, что эму оставляет помёт на его подъездной дорожке.

Пенсионер обращался в городской совет Таунсвилла, Департамент первичной промышленности штата и природоохранное ведомство, однако считает, что ни одна из структур не занялась проблемой. В Департаменте окружающей среды, туризма, науки и инноваций заявили, что рейнджеры наблюдают за эму в Блувотере и не зафиксировали её тревожного поведения. Жителей призвали держаться от птицы на достаточном расстоянии, не кормить её и не оставлять ей доступа к пище.

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Местная любимица

Эрик хорошо известна жителям Блувотера: в местном сообществе Facebook публикуют сообщения о её появлении и призывают водителей снижать скорость, когда птица находится у дороги. Некоторые жители называют эму талисманом общины. В то же время одна местная жительница рассказала, что видела, как школьники на автобусной остановке перелезали через забор, когда Эрик приблизилась к ним.

Специалистка по дикой природе Джеки Хаслинг сказала, что эму вырастили как домашнее животное, поэтому она, вероятно, более контактна, чем эму, которых не содержали как домашних животных. По её словам, при угрожающем поведении птицы следует медленно отступать, сохранять дистанцию и, если возможно, поставить между собой и эму препятствие — например, дерево.

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