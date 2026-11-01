Фермеры в районе Муланже на юге Малави преодолевают всё большие расстояния, чтобы собрать траву для скота. В частности, 25-летний Лоуренс Абисон вместе с тремя товарищами отправился на рассвете из Нсанджами к берегам реки Лихубула, расположенной в 27 километрах, сообщает Al Jazeera.

За два часа мужчины собрали траву, которой хватит на день для 10 голов скота. В тот же день возле Читакале видели десятки людей со связками травы: они прибыли из разных частей района в поисках корма для животных.

Дефицит кормов

В сезон дождей 2023–2024 годов в некоторых районах Малави фиксировались засушливые периоды и высокие температуры, а Эль-Ниньо повлияло на режим осадков в южной части Африки. Департамент по изменению климата и метеорологических служб тогда предупреждал об осадках ниже нормы и затяжных засушливых периодах, в том числе в южных районах страны.

Абисон и другие сборщики корма рассказали, что начали ездить к рекам раньше, чем обычно, и теперь преодолевают большие расстояния. Ранее они отправлялись к реке на велосипедах после октября, но в этом году такие поездки продолжались уже несколько месяцев.

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Фермер Макдональд Кхандалаво, который держит 10 голов скота в Нсанджами, сказал, что поиск травы иногда занимает целый день. По его словам, нехватка кормов уже сказалась на надоях молока, поскольку животные едят меньше, а корм доставляют позже.

Давление на реки

Фермеры также жалуются на дороговизну и дефицит кукурузных отрубей, которыми дополняют рацион скота. По их словам, более низкие урожаи кукурузы сделали отруби менее доступными.

Кхандалаво входит в кооператив New Thuchira Milk Bulking Group, который объединяет до 400 фермеров, собирает молоко у участников, хранит его и продаёт коммерческим переработчикам. Некоторые хозяйства запасают стебли кукурузы, а также остатки гороха и риса, чтобы добавлять их в корм животным.

Местные жители также связывают сокращение растительности вдоль рек с выращиванием овощей на берегах. Они говорят, что на отдельных участках река Лихубула стала мельче, а деревья, камыш и трава исчезли. Фермер Алефа Сауло из Нкандо сообщила, что её три коровы худеют из-за нехватки кормов, и надеется на дожди, которые позволят траве отрасти.

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