马拉维南部穆兰杰地区的农民为收集牲畜所需的草料，正跋涉越来越远的距离。尤其是25岁的劳伦斯·阿比森与三名同伴，在黎明时分从恩桑贾米出发，前往27公里外的利库布拉河岸，半岛电视台报道。

两小时内，这些男子收集到的草料足够10头牲畜食用一天。同一天，在奇塔卡莱附近，人们看到数十人带着成捆的草；他们从该地区不同地点赶来寻找动物饲料。

饲料短缺

在2023—2024年雨季期间，马拉维部分地区出现干旱期和高温，而厄尔尼诺现象影响了非洲南部的降雨模式。气候变化和气象服务部门当时曾警告，降雨量将低于正常水平，并将出现长期干旱期，包括该国南部地区。

阿比森和其他饲料收集者表示，他们比往常更早开始前往河流，如今要走更远的路。此前，他们会在10月后骑自行车前往河边，但今年这类出行已持续数月。

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在恩桑贾米饲养10头牲畜的农民麦克唐纳·坎达拉沃表示，寻找草料有时会占用一整天。他说，饲料短缺已影响到牛奶产量，因为动物吃得更少，饲料送达得也更晚。

河流承压

农民还抱怨作为牲畜日粮补充的玉米麸皮价格高且供应短缺。他们表示，玉米收成下降使麸皮更难获得。

坎达拉沃是New Thuchira Milk Bulking Group合作社的成员，该合作社汇集多达400名农民，收集成员的牛奶、储存并出售给商业加工商。一些农户储存玉米秆以及豌豆和稻米残余物，以添加到动物饲料中。

当地居民还将河流沿岸植被减少与在河岸种植蔬菜联系起来。他们称，利库布拉河在一些河段变浅，树木、芦苇和草已经消失。来自恩坎多的女农民阿莱法·绍洛表示，她的三头奶牛因饲料短缺而消瘦，并希望降雨能让草重新生长。

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