Rolnicy w dystrykcie Mulanje na południu Malawi pokonują coraz większe odległości, aby zbierać trawę dla bydła. W szczególności 25-letni Lawrence Abison wraz z trzema towarzyszami wyruszył o świcie z Nsandzami na brzegi rzeki Likhubula, położonej 27 kilometrów dalej, podaje Al Jazeera.

W ciągu dwóch godzin mężczyźni zebrali trawę, która wystarczy na jeden dzień dla 10 sztuk bydła. Tego samego dnia w pobliżu Chitakale widziano dziesiątki osób z wiązkami trawy: przybyły z różnych części dystryktu w poszukiwaniu paszy dla zwierząt.

Niedobór paszy

W porze deszczowej 2023–2024 w niektórych rejonach Malawi odnotowano okresy suszy i wysokie temperatury, a El Niño wpłynęło na rozkład opadów w południowej części Afryki. Departament Zmian Klimatu i Służb Meteorologicznych ostrzegał wówczas przed opadami poniżej normy i przedłużającymi się okresami suszy, w tym w południowych dystryktach kraju.

Abison i inni zbieracze paszy powiedzieli, że zaczęli jeździć nad rzeki wcześniej niż zwykle i obecnie pokonują większe odległości. Wcześniej po październiku wyruszali nad rzekę na rowerach, lecz w tym roku takie wyprawy trwały już od kilku miesięcy.

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Rolnik McDonald Khandalawo, który hoduje 10 sztuk bydła w Nsandzami, powiedział, że poszukiwanie trawy czasami zajmuje cały dzień. Jak zaznaczył, niedobór paszy już wpłynął na wydajność mleczną, ponieważ zwierzęta jedzą mniej, a pasza jest dostarczana później.

Presja na rzeki

Rolnicy skarżą się również na wysokie ceny i niedobór otrębów kukurydzianych, którymi uzupełniają dietę bydła. Ich zdaniem niższe zbiory kukurydzy sprawiły, że otręby są mniej dostępne.

Khandalawo należy do spółdzielni New Thuchira Milk Bulking Group, która zrzesza do 400 rolników, zbiera mleko od członków, przechowuje je i sprzedaje komercyjnym przetwórcom. Niektórzy gospodarze gromadzą łodygi kukurydzy, a także pozostałości grochu i ryżu, aby dodawać je do paszy dla zwierząt.

Miejscowi mieszkańcy wiążą także zmniejszenie roślinności wzdłuż rzek z uprawą warzyw na brzegach. Twierdzą, że na niektórych odcinkach rzeka Likhubula stała się płytsza, a drzewa, trzciny i trawa zniknęły. Rolniczka Alefa Saulo z Nkando poinformowała, że jej trzy krowy chudną z powodu niedoboru paszy, i ma nadzieję na deszcze, dzięki którym trawa odrośnie.

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