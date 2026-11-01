在澳大利亚，汤斯维尔郊区布卢沃特社区的退休老人马尔·理查兹抱怨说，一只名叫埃里克的雌性鸸鹋已经九个月经常来到他的院子里。每天早上六点前，他出去取报纸时，都会看见这只鸟在车道旁。正如ABC News Australia报道，理查兹害怕去花园，因为他知道鸸鹋可以用腿猛烈踢人。

这只鸟总能找到进入院子的路

理查兹说，埃里克整天发出响亮的声音，并在他做家务时到处跟着他。据这名退休老人称，他已加固院子并锁上大门，但这只鸟每次都能找到进入里面的方法。他还对这只鸸鹋在他的车道上留下粪便感到不满。

这名退休老人曾联系汤斯维尔市议会、该州初级产业部门和环境保护机构，但他认为没有一个机构着手解决这一问题。环境、旅游、科学和创新部门表示，护林员正在监测布卢沃特的这只鸸鹋，且没有记录到其令人担忧的行为。居民被敦促与这只鸟保持足够距离，不要喂食，也不要让它接触到食物。

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当地的宠儿

埃里克在布卢沃特居民中广为人知：当地Facebook社群会发布有关它出现的消息，并呼吁司机在这只鸟靠近道路时减速。一些居民称这只鸸鹋是社区的吉祥物。与此同时，一名居民说，她看到公交车站的学生在埃里克靠近他们时翻过围栏。

野生动物专家杰基·哈斯林说，这只鸸鹋被当作宠物饲养长大，因此它可能比未被当作宠物饲养的鸸鹋更愿意与人接触。她表示，如果这只鸟表现出威胁性行为，应缓慢后退、保持距离，并在可能的情况下在自己和鸸鹋之间设置障碍物，例如一棵树。

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