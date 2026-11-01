巴基斯坦联邦监狱法案草案已提交内政部——Dawn

在巴基斯坦伊斯兰堡，《2026年联邦监狱和惩教机构法》最终草案已提交内政部审批，之后将在联邦首都提交并实施。正如《黎明报》报道，该文件由 недавно任命的监狱高级监管官阿里·阿克巴尔起草。

该法案旨在为监狱的设立、管理、安全和警卫，以及囚犯的羁押、矫正和康复建立法律框架。

监狱系统的目标

草案指出，联邦监狱系统应通过执行法院判决、法律规范及相关规则，促进保护一个公正、和平和安全的社会。草案还规定，应将囚犯关押在安全条件下，同时保障其受宪法、立法以及巴基斯坦作为缔约方的国际公约所确认的基本权利。

该文件规定尊重所有囚犯的尊严，并禁止歧视，法律规定的情形除外。被定罪者应参与矫正过程。草案还允许根据既定规则，以特别减刑和现金支付的形式给予奖励。

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管理与囚犯权利

政府将能够宣布建筑物、土地或其他场所为联邦监狱和惩教机构，并设立、扩建、迁移或停止此类机构的运作。根据该法律宣布设立的每所监狱将由总监进行行政控制和管理。

草案还规定成立由首席专员领导的监狱管理委员会。该委员会应就机构透明管理提出建议，并成立监督委员会，负责囚犯福利、慈善倡议、康复计划以及对监狱管理部门的监督。

囚犯将能够提出申诉、通信、通过监狱提供的设施进行音频和视频通话，并接待亲属、朋友和提供法律援助的人员。草案允许与配偶会面以行使夫妻权利。通信、联络和探访将由监狱工作人员依照既定规则进行监督。

囚犯必须遵守纪律和工作人员的合法指示，并接受医疗和心理检查。与此同时，草案规定监狱工作人员因失职承担纪律责任，并至少有一次机会对相关决定提出申诉。

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