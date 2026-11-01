W Islamabadzie w Pakistanie ostateczny projekt ustawy o więzieniach federalnych i zakładach poprawczych z 2026 roku przekazano do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do zatwierdzenia przed jego wniesieniem i wdrożeniem w stolicy federalnej. Jak informuje Dawn, dokument przygotował niedawno mianowany starszy superintendent więzienia Ali Akbar.

Projekt ustawy ma stworzyć ramy prawne dla tworzenia, zarządzania, bezpieczeństwa i ochrony więzień, a także osadzania, resocjalizacji i rehabilitacji więźniów.

Cele systemu penitencjarnego

W projekcie wskazano, że federalny system penitencjarny powinien przyczyniać się do ochrony sprawiedliwego, pokojowego i bezpiecznego społeczeństwa poprzez wykonywanie wyroków sądowych, przepisów prawa i odpowiednich zasad. Przewiduje się również przetrzymywanie więźniów w bezpiecznych warunkach przy zapewnieniu ich podstawowych praw zapisanych w konstytucji, ustawodawstwie i konwencjach międzynarodowych, których stroną jest Pakistan.

Dokument przewiduje poszanowanie godności wszystkich więźniów i zakaz dyskryminacji, z wyjątkiem przypadków określonych przez prawo. Osoby skazane mają uczestniczyć w procesie resocjalizacji. Projekt dopuszcza także zachęty w formie szczególnego skrócenia kary oraz świadczeń pieniężnych zgodnie z ustalonymi zasadami.

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Zarządzanie i prawa więźniów

Rząd będzie mógł uznawać budynki, działki gruntowe lub inne pomieszczenia za federalne więzienia i zakłady poprawcze, a także tworzyć, rozbudowywać, przenosić lub kończyć działalność takich placówek. Każde więzienie uznane na podstawie ustawy będzie podlegać kontroli administracyjnej i zarządzaniu generalnego inspektora.

Projekt przewiduje również utworzenie Rady Zarządzania Więzieniami, której będzie przewodniczył główny komisarz. Ma ona przygotowywać rekomendacje dotyczące przejrzystego zarządzania placówkami oraz powołać komitet nadzorczy do spraw dobrostanu więźniów, inicjatyw charytatywnych, programów rehabilitacyjnych i kontroli administracji więzień.

Więźniowie będą mogli składać skargi, prowadzić korespondencję, wykonywać połączenia audio i wideo za pomocą środków udostępnionych w więzieniu, a także przyjmować krewnych, przyjaciół i osoby udzielające pomocy prawnej. Projekt dopuszcza spotkania z małżonkami w celu realizacji praw małżeńskich. Korespondencja, komunikacja i wizyty będą kontrolowane przez funkcjonariusza więziennego zgodnie z ustalonymi zasadami.

Więźniowie muszą przestrzegać dyscypliny i zgodnych z prawem poleceń personelu, a także poddawać się badaniom medycznym i psychologicznym. Jednocześnie projekt przewiduje odpowiedzialność dyscyplinarną pracowników więziennych za przewinienia służbowe oraz co najmniej jedną możliwość odwołania się od odpowiedniej decyzji.

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