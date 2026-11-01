Federalny Sąd Konstytucyjny Pakistanu rozpatrzy 6 listopada petycję w interesie publicznym dotyczącą ograniczenia dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 16. roku życia. Do rządu federalnego i innych stron postępowania wysłano zawiadomienia o rozprawie, którą przeprowadzi trzyosobowy skład pod przewodnictwem sędziego Aamera Farooqa.

Skład orzekający i petycja

W składzie zasiadają także sędziowie Rozi Khan Barrech i Syed Arshad Hussain Shah. Wcześniej sędzia Farooq uchylił decyzję kancelarii sądu, która uznała petycję za niedopuszczalną do rozpatrzenia. Uwzględnił odwołanie i zarządził rozprawę w sprawie wniosku złożonego przez dwóch prawników Sądu Najwyższego — Sheraza Zakę i Moina Akhtara.

Jak podaje Dawn, autorzy petycji twierdzą, że pakistańskie dzieci spotykają się w mediach społecznościowych z cyberprzemocą, projektem platform mogącym wywoływać uzależnienie, treściami seksualizowanymi oraz gloryfikowaniem alkoholu. Ich zdaniem szkodzi to rozwojowi psychicznemu i moralnemu dzieci.

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Jakich środków domagają się wnioskodawcy

W petycji wskazano, że pakistańskie ustawodawstwo obecnie nie wymaga weryfikacji wieku, aby uzyskać dostęp do mediów społecznościowych. Autorzy wniosku zaznaczają, że ustawa o zapobieganiu przestępstwom elektronicznym z 2016 roku nie zawiera odrębnych ograniczeń dla użytkowników poniżej 16. roku życia.

Wnioskodawcy proszą sąd o zobowiązanie rządu do zmiany tej ustawy poprzez wprowadzenie weryfikacji wieku i ograniczeń dostępu do mediów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia. Domagają się także, aby regulator mediów elektronicznych PEMRA bardziej rygorystycznie kontrolował przestrzeganie standardów dotyczących treści w godzinach, gdy programy telewizyjne mogą oglądać dzieci. Osobno petycja przewiduje koordynację rządu z platformami społecznościowymi w sprawie kontroli rodzicielskiej, a także działania dotyczące dzieci, które nie uczęszczają do szkoły lub przerwały naukę.

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