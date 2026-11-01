В Исламабаде, Пакистан, окончательный проект Закона о федеральных тюрьмах и исправительных учреждениях 2026 года передали в Министерство внутренних дел для согласования перед внесением и введением в федеральной столице. Как сообщает Dawn, документ подготовил недавно назначенный старший суперинтендант тюрьмы Али Акбар.

Законопроект должен создать правовую основу для учреждения, управления, безопасности и охраны тюрем, а также содержания, исправления и реабилитации заключённых.

Цели пенитенциарной системы

В проекте указано, что федеральная пенитенциарная система должна способствовать защите справедливого, мирного и безопасного общества через исполнение судебных приговоров, норм закона и соответствующих правил. Также предусматривается содержать заключённых в безопасных условиях, обеспечивая их основополагающие права, закреплённые в конституции, законодательстве и международных конвенциях, участником которых является Пакистан.

Документ предусматривает уважение достоинства всех заключённых и запрещает дискриминацию, кроме случаев, определённых законом. Осуждённые должны участвовать в процессе исправления. Проект также допускает поощрения в форме специального сокращения срока наказания и денежных выплат в соответствии с установленными правилами.

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Управление и права заключённых

Правительство сможет объявлять здания, земельные участки или другие помещения федеральными тюрьмами и исправительными учреждениями, создавать, расширять, перемещать или прекращать работу таких учреждений. Каждая тюрьма, объявленная в соответствии с законом, будет находиться под административным контролем и управлением генерального инспектора.

Проект также предусматривает создание Совета по управлению тюрьмами во главе с главным комиссаром. Он должен готовить рекомендации по прозрачному управлению учреждениями и сформировать надзорный комитет по вопросам благополучия заключённых, благотворительных инициатив, реабилитационных программ и контроля за администрацией тюрем.

Заключённые смогут подавать жалобы, вести переписку, совершать аудио- и видеозвонки через предоставленные в тюрьме средства, а также принимать родственников, друзей и лиц, оказывающих юридическую помощь. Проект допускает встречи с супругами для реализации супружеских прав. Переписка, коммуникации и визиты будут контролироваться сотрудником тюрьмы в соответствии с установленными правилами.

Заключённые должны соблюдать дисциплину и законные указания персонала, а также проходить медицинские и психологические осмотры. В то же время проект предусматривает дисциплинарную ответственность работников тюрем за служебный проступок и как минимум одну возможность обжаловать соответствующее решение.

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