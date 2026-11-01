在澳大利亚，托马斯·布拉德利法官在州议会举行的仪式上宣誓就任昆士兰州第28任州长。他接替了珍妮特·杨博士，后者是昆士兰州第27任州长，澳大利亚广播公司新闻报道。

新州长的计划

布拉德利在就职后的首次讲话中表示，他与其伴侣马修·永博士希望与昆士兰州各地居民交流互动。他说，他们打算在布里斯班以外停留的时间与在市内一样多，以利用该州各社区的经验、技能和善意。

昆士兰州州长戴维·克里萨富利称，布拉德利的任命对该州而言是一个重要时刻。他指出，新州长的法律经验为这一职位提供了扎实准备：布拉德利曾在他人生活中的艰难时期与他们共事，审议具有重大后果的决定，并帮助解决案件。

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珍妮特·杨的职业生涯和工作

托马斯·布拉德利于2018年被任命为最高法院法官，并于2025年调任上诉法院。除司法工作外，他还担任布里斯班艺术节捐赠委员会主席、Pinnacle Foundation大使，并是现代艺术馆基金会委员会成员。

反对党领袖史蒂文·迈尔斯表示，当担任公职的人反映社区情况时，该州会变得更强大。于周日离任的珍妮特·杨表示，她怀着感激和自豪的心情结束州长任期。

在被任命为州长之前，杨在COVID-19疫情期间担任昆士兰州首席卫生官员。在任期间，她走访了该州全部77个地方政府区域和每一家公立医院，向168项立法法案授予王室批准，主持了257次连续的行政会议，并接待了来自海外的超过114名外交代表。她表示，在此期间，超过10万人参观了州长官邸。

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