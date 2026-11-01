W Australii sędzia Thomas Bradley został zaprzysiężony jako 28. gubernator stanu Queensland podczas ceremonii w parlamencie stanowym. Zastąpił dr Jeannette Young, która była 27. gubernatorką Queenslandu, informuje ABC News.

Plany nowego gubernatora

W swoim pierwszym wystąpieniu po objęciu urzędu Bradley oświadczył, że wraz ze swoim partnerem, dr. Matthew Yongiem, chce współpracować z mieszkańcami całego Queenslandu. Jak powiedział, zamierzają spędzać poza Brisbane tyle samo czasu, co w mieście, aby wykorzystywać doświadczenie, umiejętności i dobrą wolę społeczności stanu.

Premier Queenslandu David Crisafulli nazwał nominację Bradleya ważnym momentem dla stanu. Zaznaczył, że doświadczenie prawnicze nowego gubernatora było solidnym przygotowaniem do tej funkcji: Bradley pracował z ludźmi w trudnych okresach ich życia, rozpatrywał decyzje o poważnych konsekwencjach i pomagał w rozstrzyganiu spraw.

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Kariera i działalność Jeannette Young

Thomas Bradley został mianowany sędzią Sądu Najwyższego w 2018 roku, a w 2025 roku przeszedł do Sądu Apelacyjnego. Poza pracą sędziowską był przewodniczącym Brisbane Festival Giving Committee, ambasadorem Pinnacle Foundation oraz członkiem komitetu fundacji Gallery of Modern Art.

Lider opozycji Steven Miles powiedział, że stan staje się silniejszy, gdy osoby pełniące funkcje publiczne odzwierciedlają społeczność. Jeannette Young, która opuściła stanowisko w niedzielę, oświadczyła, że kończy pracę jako gubernatorka z poczuciem wdzięczności i dumy.

Przed nominacją na gubernatorkę Young była główną urzędniczką ds. zdrowia Queenslandu podczas pandemii COVID-19. W czasie sprawowania urzędu odwiedziła wszystkie 77 obszarów samorządu lokalnego w stanie i każdy publiczny szpital, udzieliła królewskiej sankcji 168 aktom ustawodawczym, odbyła 257 kolejnych posiedzeń rady oraz przyjęła ponad 114 przedstawicieli dyplomatycznych z zagranicy. Jak powiedziała, w tym okresie rezydencję gubernatora odwiedziło ponad 100 tysięcy osób.

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