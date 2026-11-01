В Австралии судья Томас Брэдли принес присягу как 28-й губернатор штата Квинсленд во время церемонии в парламенте штата. Он сменил на посту доктора Джанетт Янг, которая была 27-й губернаторкой Квинсленда, сообщает ABC News.

Планы нового губернатора

В своем первом обращении после вступления в должность Брэдли заявил, что вместе со своим партнером, доктором Мэтью Йонгом, стремится взаимодействовать с жителями всего Квинсленда. По его словам, они намерены проводить за пределами Брисбена столько же времени, сколько и в городе, чтобы использовать опыт, навыки и добрую волю сообществ штата.

Премьер Квинсленда Дэвид Крисафулли назвал назначение Брэдли важным моментом для штата. Он отметил, что юридический опыт нового губернатора стал основательной подготовкой к должности: Брэдли работал с людьми в сложные периоды их жизни, рассматривал решения с серьезными последствиями и способствовал урегулированию дел.

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Карьера и работа Джанетт Янг

Томас Брэдли был назначен судьей Верховного суда в 2018 году, а в 2025 году перешел в Апелляционный суд. Помимо судебной работы он был председателем Brisbane Festival Giving Committee, послом Pinnacle Foundation и входил в комитет фонда Gallery of Modern Art.

Лидер оппозиции Стивен Майлз заявил, что штат становится сильнее, когда люди на государственных должностях отражают сообщество. Джанетт Янг, покинувшая должность в воскресенье, сказала, что завершает работу губернаторкой с чувством благодарности и гордости.

До назначения губернаторкой Янг была главным должностным лицом Квинсленда по вопросам здравоохранения во время пандемии COVID-19. За время работы на посту она посетила все 77 районов местного самоуправления штата и каждую государственную больницу, предоставила королевскую санкцию 168 законодательным актам, провела 257 последовательных заседаний совета и приняла более 114 дипломатических представителей из-за рубежа. По ее словам, за этот период резиденцию губернатора посетили более 100 тысяч человек.

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