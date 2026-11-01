W Australii emeryt Mal Richards ze społeczności Bluewater na obrzeżach Townsville poskarżył się na samicę emu o imieniu Eric, która, jak twierdzi, od dziewięciu miesięcy regularnie przychodzi na jego podwórko. Każdego ranka przed szóstą wychodzi po gazetę i widzi ptaka przy podjeździe. Jak informuje ABC News Australia, Richards obawia się wychodzić do ogrodu, ponieważ wie, że emu mogą bardzo mocno kopać.

Ptak znajduje drogę na podwórko

Richards powiedział, że Eric przez całe dnie wydaje głośne dźwięki i wszędzie za nim chodzi, gdy wykonuje prace domowe. Według emeryta zabezpieczył on podwórko i zamyka bramę, jednak ptak za każdym razem znajduje sposób, by dostać się do środka. Mężczyzna jest również niezadowolony z tego, że emu zostawia odchody na jego podjeździe.

Emeryt zwracał się do Rady Miejskiej Townsville, stanowego Departamentu Przemysłu Pierwotnego oraz agencji ochrony środowiska, jednak uważa, że żadna z tych instytucji nie zajęła się problemem. Departament Środowiska, Turystyki, Nauki i Innowacji oświadczył, że strażnicy monitorują emu w Bluewater i nie odnotowali jej niepokojącego zachowania. Mieszkańców wezwano do zachowania odpowiedniej odległości od ptaka, niekarmienia go i niepozostawiania mu dostępu do żywności.

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Lokalna ulubienica

Eric jest dobrze znana mieszkańcom Bluewater: w lokalnej społeczności na Facebooku publikowane są informacje o jej pojawieniu się, a kierowców zachęca się do zwalniania, gdy ptak znajduje się przy drodze. Niektórzy mieszkańcy nazywają emu maskotką społeczności. Jednocześnie jedna z mieszkanek opowiedziała, że widziała, jak uczniowie na przystanku autobusowym przechodzili przez płot, gdy Eric się do nich zbliżyła.

Specjalistka ds. dzikiej przyrody Jackie Hasling powiedziała, że emu wychowano jako zwierzę domowe, dlatego prawdopodobnie jest bardziej kontaktowa niż emu, których nie trzymano jako zwierząt domowych. Według niej w przypadku groźnego zachowania ptaka należy powoli się wycofać, zachować dystans i, jeśli to możliwe, umieścić między sobą a emu przeszkodę, na przykład drzewo.

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