Iran uznał brytyjską Royal Navy oraz Królewskie Siły Powietrzne za organizacje terrorystyczne, a brytyjski wywiad zagraniczny MI6 za wrogą grupę. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Odpowiedź na działania Londynu

Oświadczenie irańskiego resortu spraw zagranicznych rozpowszechniła państwowa agencja IRNA. Irańskie MSZ oświadczyło, że decyzja była odpowiedzią na, w ocenie Teheranu, złośliwe działania Londynu, w tym uznanie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej za organizację terrorystyczną.

Według ministerstwa decyzję podjęto na podstawie rezolucji Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu. Teheran powiązał ją również z brytyjską decyzją z 13 lipca, gdy Londyn uznał Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej za organizację terrorystyczną zgodnie z ustawą State Threats Act 2026.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oskarżenia dotyczące wsparcia wojskowego

Irańskie MSZ oskarżyło Wielką Brytanię o udział w wojnie USA i Izraela przeciwko Iranowi. Według twierdzeń Teheranu Londyn zapewniał dostęp do baz i obiektów wojskowych oraz logistycznych znajdujących się pod brytyjską jurysdykcją.

Jak zauważa agencja, napięcia w regionie utrzymują się po atakach USA i Izraela na Iran, które rozpoczęły się 28 lutego, oraz późniejszej odpowiedzi Iranu w regionie. Pomimo wysiłków dyplomatycznych i memorandum podpisanego przez Waszyngton i Teheran w czerwcu, napięcia utrzymują się wokół ustaleń bezpieczeństwa i żeglugi przez Cieśninę Ormuz.

Czytaj nas na