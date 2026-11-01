伊朗宣布将英国皇家海军和皇家空军列为恐怖组织，并将英国对外情报机构军情六处（MI6）列为敌对组织。阿纳多卢通讯社报道，消息援引伊朗外交部。

回应伦敦的行动

伊朗外交部的声明由官方伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）发布。伊朗外交部表示，这一决定是对德黑兰所称伦敦恶意行为的回应，其中包括将伊斯兰革命卫队列为恐怖组织。

该部称，这一决定是根据伊朗最高国家安全委员会的一项决议作出的。德黑兰还将其与英国7月13日作出的决定联系起来，当时伦敦依据《2026年国家威胁法案》（State Threats Act 2026）将伊斯兰革命卫队列为恐怖组织。

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关于军事支持的指控

伊朗外交部指责英国参与美国和以色列针对伊朗的战争。德黑兰称，伦敦提供了进入英国管辖范围内军事和后勤基地及设施的权限。

该通讯社指出，在美国和以色列于2月28日开始对伊朗发动袭击，以及伊朗随后在该地区作出回应后，地区紧张局势仍在持续。尽管进行了外交努力，且华盛顿和德黑兰于6月签署了一份备忘录，但围绕安全安排以及经由霍尔木兹海峡的航运的紧张局势仍然存在。

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