Иран объявил Королевский флот и Королевские военно-воздушные силы Великобритании террористическими организациями, а британскую внешнюю разведку MI6 — враждебной группой. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Министерство иностранных дел Ирана.

Ответ на действия Лондона

Заявление иранского внешнеполитического ведомства распространило государственное агентство IRNA. В МИД Ирана заявили, что решение стало ответом на злонамеренные, по оценке Тегерана, действия Лондона, в частности на признание Корпуса стражей исламской революции террористической организацией.

По данным министерства, решение приняли на основании резолюции Высшего совета национальной безопасности Ирана. Тегеран также связал его с британским решением от 13 июля, когда Лондон признал КСИР террористической организацией в соответствии с State Threats Act 2026.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Обвинения в военной поддержке

МИД Ирана обвинил Великобританию в участии в войне США и Израиля против Ирана. По утверждению Тегерана, Лондон предоставлял доступ к военным и логистическим базам и объектам, находящимся под британской юрисдикцией.

Как отмечает агентство, напряженность в регионе сохраняется после атак США и Израиля на Иран, начавшихся 28 февраля, и последующего иранского ответа в регионе. Несмотря на дипломатические усилия и меморандум, подписанный Вашингтоном и Тегераном в июне, сохраняется напряженность вокруг договоренностей в сфере безопасности и судоходства через Ормузский пролив.

Читай нас в