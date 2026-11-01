Бывший президент Южно-Африканской Республики и лидер партии MK Джейкоб Зума должен стать главным спикером на массовом партийном митинге в Квамашу, к северу от Дурбана. Это будет его первое публичное появление после болезни, сообщает TimesLIVE.

Митинг в Квамашу

Мероприятие планируют провести на стадионе Princess Magogo Stadium в Квамашу. Партия MK назвала митинг «Sithatha Omasipala: We Are Taking Municipalities», что означает «Мы берём муниципалитеты».

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Контекст в партии MK

Зума является бывшим президентом Южно-Африканской Республики и возглавляет партию MK. В подзаголовке материала TimesLIVE отмечается, что уволенный генеральный секретарь партии изображает Зуму как пожилого лидера, которым манипулируют неискренние подчинённые.

В то же время доступное описание материала не содержит деталей о ходе болезни Зумы, дате проведения митинга или содержании его будущего выступления. TimesLIVE указывает лишь, что он будет главным спикером собрания.

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