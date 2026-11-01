Były prezydent Republiki Południowej Afryki i lider partii MK Jacob Zuma ma być głównym mówcą na masowym wiecu partyjnym w KwaMashu, na północ od Durbanu. Będzie to jego pierwsze publiczne wystąpienie po chorobie, informuje TimesLIVE.

Wiec w KwaMashu

Wydarzenie planowane jest na stadionie Princess Magogo Stadium w KwaMashu. Partia MK nazwała wiec „Sithatha Omasipala: We Are Taking Municipalities”, co oznacza „Przejmujemy gminy”.

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Kontekst w partii MK

Zuma jest byłym prezydentem Republiki Południowej Afryki i stoi na czele partii MK. W podtytule materiału TimesLIVE zaznaczono, że zwolniony sekretarz generalny partii przedstawia Zumę jako starszego lidera manipulowanego przez nieszczerych podwładnych.

Jednocześnie dostępny opis materiału nie zawiera szczegółów dotyczących przebiegu choroby Zumy, daty wiecu ani treści jego przyszłego wystąpienia. TimesLIVE wskazuje jedynie, że będzie on głównym mówcą zgromadzenia.

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