W Bangkoku funkcjonariusze przeszukali sklep sprzedający słodycze z konopi po skardze małżeństwa z prowincji Chanthaburi. Para powiedziała policji, że straciła przytomność po zjedzeniu żelków, a ich dwuletni syn wyglądał na apatycznego i prawdopodobnie również zjadł niewielką ilość produktu. Poinformował o tym Bangkok Post.

Przeszukanie sklepu

Według Nathasaka Chaowanasai, szefa tajlandzkiego Centralnego Biura Śledczego, policja ds. ochrony konsumentów wraz z przedstawicielami Agencji Żywności i Leków oraz Departamentu Medycyny Tradycyjnej i Alternatywnej wykonała nakaz przeszukania sklepu przy ulicy Banthat Thong w dzielnicy Pathum Wan.

Śledczy uznali lokal za prawdopodobne źródło żelków z konopi. Według policji słodycze sprzedawano w opakowaniach przypominających dziecięce przysmaki, a także reklamowano je w internecie.

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Skonfiskowane słodycze zostaną zbadane

Podczas przeszukania urzędnicy znaleźli 90 niezarejestrowanych opakowań żelków z konopi bez oznakowania w języku tajskim. Łączna wartość skonfiskowanych produktów według cen na metkach wyniosła około 50 tys. bahtów.

Policja zatrzymała 26-letnią pracownicę sklepu, podając jedynie jej imię — Saowalak. Kobieta powiedziała funkcjonariuszom, że od ponad roku sprzedawała żelki po 80 bahtów za sztukę, także zagranicznym turystom.

Urzędnicy mają sprawdzić, czy zawartość tetrahydrokanabinolu i kannabidiolu w produktach nie przekracza dopuszczalnych limitów. Sekretarz generalna Agencji Żywności i Leków Supattra Boonserm wezwała rodziców, by wyjaśniali dzieciom, że nie wolno spożywać żywności z konopiami, a dorosłych, by nie spożywali produktów zawierających ponad 1,6 miligrama tetrahydrokanabinolu w opakowaniu.

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