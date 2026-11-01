W Brazylii dwóch prawników złożyło do 6. Sądu Federalnego w Rio de Janeiro pozew z żądaniem wstrzymania wypłat dla senatora Flávio Bolsonaro, który 27 października wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Osobno deputowana Sâmia Bomfim i sześciu innych polityków zwrócili się do przewodniczącego Senatu Daviego Alcolumbre z prośbą o zbadanie możliwego porzucenia stanowiska przez senatora i, jeśli przewiduje to prawo, o wygaszenie jego mandatu.

Jak informuje The Rio Times, prawnicy Leonardo Nicolau i Rodrigo Roma domagają się wstrzymania miesięcznej wypłaty dla Bolsonaro w wysokości 46 366 reali brazylijskich, a także wypłaty dodatków. Zdaniem wnioskodawców kontynuowanie tych wypłat szkodzi skarbowi państwa.

Apel do Senatu

W liście do Alcolumbre politycy wezwali Senat do oceny, czy nieobecność Bolsonaro może świadczyć o porzuceniu przez niego stanowiska. Prawnicy twierdzą również, że senator wykazał zamiar niewykonywania obowiązków, opuszczając pierwsze zwyczajne posiedzenie Senatu, choć mógł wziąć w nim udział zdalnie.

Flávio Bolsonaro reprezentuje stan Rio de Janeiro w Senacie od 2019 roku. Jego obecna ośmioletnia kadencja wygasa 31 stycznia 2027 roku.

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Warunki przedterminowego wygaśnięcia mandatu

Zgodnie z artykułem 55 Konstytucji Brazylii senator może stracić mandat, jeśli bez zatwierdzonego urlopu opuści jedną trzecią posiedzeń w ciągu roku. W takim przypadku wygaszenie uprawnień formalizuje organ kierowniczy Senatu bez głosowania całej izby.

Inny mechanizm przewiduje usunięcie za zachowanie niezgodne z mandatem parlamentarnym, jednak wymaga to co najmniej 41 głosów spośród 81 senatorów. Sam wyjazd poza granice kraju nie jest odrębną podstawą do utraty mandatu, choć senator musi informować przewodniczącego Senatu o podróżach zagranicznych. Bezpłatny urlop trwający do 120 dni wstrzymuje naliczanie opuszczonych posiedzeń.

Według publikacji sędzia Sądu Najwyższego Alexandre de Moraes, w ramach śledztwa dotyczącego prania pieniędzy, nakazał Bolsonaro przekazać paszporty Policji Federalnej w ciągu 24 godzin. Senator tego nie zrobił, opuścił Brazylię i 28 października przybył w okolice Miami. Zaprzecza naruszeniu.

Na dzień 31 października źródło nie informowało o decyzji sądu w sprawie wstrzymania wypłat ani o rozpoczęciu przez Senat rozpatrywania wystąpienia polityków. Nie było również informacji o złożeniu przez Bolsonaro wniosku o urlop.

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