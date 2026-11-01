В Бразилии двое адвокатов подали в 6-й федеральный суд в Рио-де-Жанейро иск с требованием прекратить выплаты сенатору Флавиу Болсонару, который 27 октября выехал в Соединенные Штаты. Отдельно депутат Самия Бонфим и еще шестеро политиков обратились к председателю Сената Дави Алколумбре с просьбой проверить возможное оставление сенатором должности и, если это предусмотрено законом, прекратить его мандат.

Как сообщает The Rio Times, адвокаты Леонардо Николау и Родригу Рома требуют остановить ежемесячную выплату Болсонару в размере 46 366 бразильских реалов, а также выплату надбавок. По мнению заявителей, продолжение этих выплат наносит ущерб государственной казне.

Обращение в Сенат

В письме к Алколумбре политики призвали Сенат оценить, может ли отсутствие Болсонару свидетельствовать о том, что он оставил должность. Адвокаты также утверждают, что сенатор продемонстрировал намерение не исполнять обязанности, пропустив первое очередное заседание Сената, хотя мог участвовать в нем дистанционно.

Флавиу Болсонару представляет штат Рио-де-Жанейро в Сенате с 2019 года. Его нынешний восьмилетний срок истекает 31 января 2027 года.

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Условия досрочного прекращения мандата

Согласно статье 55 Конституции Бразилии, сенатор может лишиться мандата, если без согласованного отпуска пропустит треть заседаний в течение года. В таком случае прекращение полномочий оформляет руководящий орган Сената без голосования всей палаты.

Другой механизм предусматривает отстранение за поведение, несовместимое с парламентским мандатом, однако для этого необходимо не менее 41 голоса из 81 сенатора. Сам выезд за пределы страны не является отдельным основанием для утраты мандата, однако сенатор должен уведомлять председателя Сената о зарубежных поездках. Неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 120 дней приостанавливает учет пропусков заседаний.

По данным издания, судья Верховного суда Алешандри де Мораес в рамках расследования об отмывании денег приказал Болсонару передать паспорта Федеральной полиции в течение 24 часов. Сенатор этого не сделал, покинул Бразилию и 28 октября прибыл в район Майами. Он отрицает нарушение.

По состоянию на 31 октября источник не сообщал о решении суда по прекращению выплат, а также о начале рассмотрения Сенатом обращения политиков. Информации о заявлении Болсонару на отпуск также не было.

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