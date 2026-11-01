Rząd federalny Brazylii wzmocnił ochronę osiedli rdzennej ludności Guarani-Kaiowá w stanie Mato Grosso do Sul po doniesieniach o groźbach, rasizmie i przemocy, które napłynęły po drugiej turze wyborów 25 października. Informuje o tym The Rio Times.

Wizyty w osiedlach

31 października minister ds. ludów rdzennych Eloy Terena oraz minister praw człowieka i obywatelstwa Janine Mello odwiedzili osiedle Takuaperi w gminie Coronel Sapucaia oraz Sassoró w Tacuru. Wysłuchali tam skarg przedstawicieli społeczności.

Tego samego dnia minister sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego Wellington César Lima e Silva odbył w Dourados spotkanie z kierownikami federalnych i stanowych służb bezpieczeństwa, w tym Narodowych Sił Bezpieczeństwa Publicznego. Następnie troje ministrów udzieliło wspólnej konferencji prasowej.

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Badanie zgłoszeń

Według rządu zgłoszenia zaczęły napływać 26 października. Federalna agencja ds. ludów rdzennych Funai skierowała pracowników do osiedli, z których wpłynęły skargi. Ministerstwo ds. Ludów Rdzennych przekazało śledczym 10 zgłoszeń od społeczności rdzennych.

Lima e Silva oświadczył, że Narodowe Siły pozostaną na miejscu i będą natychmiast reagować na incydenty noszące znamiona przestępstwa lub stanowiące poważne zagrożenie. Policja Federalna poleciła biuru w Campo Grande oraz pięciu posterunkom w głębi stanu pracować nad tymi sprawami przez całą dobę.

Według stanu na 30 października Ministerstwo Praw Człowieka i Obywatelstwa otrzymało z całej Brazylii 189 zgłoszeń dotyczących przemocy politycznej i dyskryminacji związanych z wyborami w 2026 roku. Wśród nich były informacje o napaściach fizycznych, ksenofobii i naciskach na pracowników z powodu ich wyboru podczas głosowania. Program ochrony obrońców praw człowieka w stanie Mato Grosso do Sul obejmuje 90 osób, z których 86 należy do ludów rdzennych.

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