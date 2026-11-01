在10月25日第二轮选举后收到威胁、种族主义和暴力报告后，巴西联邦政府加强了对南马托格罗索州瓜拉尼-凯奥瓦原住民定居点的保护。The Rio Times报道称。

走访定居点

10月31日，原住民事务部长埃洛伊·特雷纳和人权与公民事务部长雅宁·梅洛访问了科罗内尔-萨普卡亚市的塔夸佩里定居点以及塔库鲁的萨索罗定居点。她们在那里听取了社区代表的投诉。

同一天，司法与公共安全部长惠灵顿·塞萨尔·利马·埃·席尔瓦在多拉杜斯与联邦和州安全部队领导人举行会议，其中包括国家公共安全部队。随后，三位部长举行了联合新闻发布会。

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调查报告

政府表示，报告从10月26日开始收到。联邦原住民事务机构Funai向收到投诉的定居点派遣了工作人员。原住民事务部向调查人员转交了10份来自原住民社区的报告。

利马·埃·席尔瓦表示，国家部队将留在现场，并立即应对具有犯罪迹象或构成严重威胁的事件。联邦警察已指示其位于大坎普的办公室以及该州内陆地区的五个警局全天候处理这些案件。

截至10月30日，人权与公民事务部已收到来自巴西各地的189份报告，涉及与2026年选举相关的政治暴力和歧视。其中包括有关人身攻击、仇外心理，以及因员工投票选择而对其施压的信息。南马托格罗索州的人权捍卫者保护计划中有90人，其中86人为原住民。

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