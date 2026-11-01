Федеральное правительство Бразилии усилило защиту поселений коренных народов гуарани-кайова в штате Мату-Гросу-ду-Сул после сообщений об угрозах, расизме и насилии, поступивших после второго тура выборов 25 октября. Об этом сообщает The Rio Times.

Визиты в поселения

31 октября министр по делам коренных народов Элой Терена и министр по правам человека и гражданству Жанин Мелло посетили поселение Такуапери в муниципалитете Коронел-Сапукая и Сассоро в Такуру. Там они выслушали жалобы представителей общин.

В тот же день министр юстиции и общественной безопасности Веллингтон Сезар Лима э Силва провел в Дорадусе встречу с руководителями федеральных и штатных сил безопасности, в том числе Национальных сил общественной безопасности. После этого трое министров дали совместную пресс-конференцию.

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Расследование сообщений

По данным правительства, обращения начали поступать с 26 октября. Федеральное агентство по делам коренных народов Funai направило сотрудников в поселения, откуда поступили жалобы. Министерство по делам коренных народов передало следователям 10 сообщений от коренных общин.

Лима э Силва заявил, что Национальные силы останутся на местах и будут немедленно реагировать на инциденты, имеющие признаки преступления или представляющие серьезную угрозу. Федеральная полиция поручила офису в Кампу-Гранди и пяти отделениям во внутренних районах штата круглосуточно работать над этими делами.

По состоянию на 30 октября Министерство по правам человека и гражданству получило 189 сообщений со всей Бразилии о политическом насилии и дискриминации, связанных с выборами 2026 года. Среди них были данные о физических нападениях, ксенофобии и давлении на работников из-за их выбора во время голосования. В программе защиты правозащитников в штате Мату-Гросу-ду-Сул находятся 90 человек, 86 из которых принадлежат к коренным народам.

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