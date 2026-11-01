W Brazylii liczba skarg na naciski pracodawców związane z wyborami pracowników wzrosła z 1937 do 3396 w ciągu trzech i pół dnia po drugiej turze wyborów prezydenckich 25 października 2026 roku. Jak podaje The Rio Times, do południa 29 października brazylijska Prokuratura Pracy (MPT) otrzymała kolejnych 1459 zgłoszeń, co oznacza wzrost o 75%.

Skargi po głosowaniu

Chodzi o zgłoszenia dotyczące możliwych gróźb, zwolnień lub obietnic nagród dla pracowników w zależności od tego, na kogo głosowali. Do końca dnia drugiej tury MPT zarejestrowała 1937 skarg: 991 wpłynęło przed zakończeniem pierwszej tury, a kolejnych 946 — między obiema turami.

W pozwie MPT przeciwko Mecie wspomniano o postach w mediach społecznościowych, których autorzy, według prokuratury, wzywali pracodawców do sprawdzania kont pracowników, aby ustalić ich wybór, oraz do zwalniania zwolenników drugiego kandydata. W niektórych publikacjach wyśmiewano pracowników, podając ich nazwiska i zamieszczając ich zdjęcia. Najwięcej skarg wpłynęło ze stanu São Paulo — 350, następnie z Minas Gerais — 212 i Rio de Janeiro — 169.

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Pozwy i orzeczenia sądów

Według stanu na 26 października MPT wniosła 59 publicznych powództw cywilnych, uzyskała 52 orzeczenia sądowe oraz zawarła 53 porozumienia z pracodawcami w sprawie zaprzestania tej praktyki. 29 października prokuratura wystąpiła do sądu pracy w São Paulo z pozwem przeciwko Mecie w związku z takimi postami.

Według informacji publikacji sędzia Bruno José Perusso wydał tego samego dnia nakaz zabezpieczający. Meta ma usunąć odpowiednie posty w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia oraz w ciągu 72 godzin wyświetlić użytkownikom w Brazylii ostrzeżenie o zakazie dyskryminacji i nacisków wyborczych w miejscu pracy. MPT domaga się od spółki 50 mln reali jako zbiorowego odszkodowania.

Drugą turę wyborów prezydenckich, według przytoczonych danych brazylijskiego Najwyższego Sądu Wyborczego, wygrał urzędujący prezydent Luiz Inácio Lula da Silva, uzyskując 51,79% ważnych głosów. Senator Flávio Bolsonaro otrzymał 48,21%.

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