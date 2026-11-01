巴西雇主施压投诉增长75%——《里约时报》

在巴西，因雇主就员工在选举中的选择施压而提出的投诉数量，在2026年10月25日总统选举第二轮投票后的三天半内从1937起增至3396起。正如《里约时报》报道，截至10月29日中午，巴西劳动检察院（MPT）又收到1459起投诉，增长75%。

投票后的投诉

这些举报涉及可能根据员工投票给谁而作出的威胁、解雇或承诺给予奖励。在第二轮投票日结束前，MPT登记了1937起投诉：991起在第一轮结束前收到，另有946起在两轮投票之间收到。

MPT针对Meta提起的诉讼提到了社交媒体帖子。据检察院称，这些帖子的作者呼吁雇主检查员工账户以查明其选择，并解雇另一名候选人的支持者。一些帖子点名并附上照片嘲笑员工。投诉最多的来自圣保罗州，为350起；其次是米纳斯吉拉斯州，为212起；里约热内卢州为169起。

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诉讼和法院裁决

截至10月26日，MPT已提起59起公共民事诉讼，获得52项法院裁决，并与雇主达成53项停止这一做法的协议。10月29日，检察院就此类帖子向圣保罗劳动争议法院对Meta提起诉讼。

据该媒体报道，法官布鲁诺·若泽·佩鲁苏于同日发布临时禁令。Meta必须在收到通知后24小时内删除相关帖子，并在72小时内向巴西用户展示关于禁止工作场所歧视和选举施压的警告。MPT要求该公司支付5000万雷亚尔作为集体赔偿。

根据巴西高等选举法院公布的数据，现任总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦以51.79%的有效选票赢得总统选举第二轮投票。参议员弗拉维奥·博索纳罗获得48.21%的选票。

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