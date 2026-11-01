В Бразилии количество жалоб на давление работодателей в связи с выбором работников на выборах выросло с 1937 до 3396 за три с половиной дня после второго тура президентских выборов 25 октября 2026 года. Как сообщает The Rio Times, к полудню 29 октября Федеральная прокуратура труда Бразилии (MPT) получила еще 1459 обращений, что означает рост на 75%.

Жалобы после голосования

Речь идет о сообщениях о возможных угрозах, увольнениях или обещаниях вознаграждения работникам в зависимости от того, за кого они голосовали. К концу дня второго тура MPT зарегистрировала 1937 жалоб: 991 поступила до окончания первого тура, еще 946 — между двумя турами.

В иске MPT против Meta упоминаются публикации в социальных сетях, авторы которых, по данным прокуратуры, призывали работодателей проверять аккаунты работников, чтобы выяснить их выбор, и увольнять сторонников другого кандидата. В некоторых публикациях работников высмеивали, указывая их имена и фотографии. Больше всего жалоб поступило из штата Сан-Паулу — 350, далее следуют Минас-Жерайс — 212 и Рио-де-Жанейро — 169.

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Иски и решения судов

По состоянию на 26 октября MPT подала 59 публичных гражданских исков, добилась 52 судебных решений и заключила 53 соглашения с работодателями о прекращении такой практики. 29 октября прокуратура обратилась в суд по трудовым спорам в Сан-Паулу с иском против Meta в связи с такими публикациями.

По информации издания, судья Бруну Жозе Перуссу в тот же день выдал обеспечительное предписание. Meta должна удалить соответствующие публикации в течение 24 часов после получения уведомления и в течение 72 часов показать пользователям в Бразилии предупреждение о запрете дискриминации и избирательного давления на работе. MPT требует от компании 50 млн реалов в качестве коллективной компенсации.

Второй тур президентских выборов, согласно приведенным данным Высшего избирательного суда Бразилии, выиграл действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва с 51,79% действительных голосов. Сенатор Флавиу Болсонару набрал 48,21%.

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