W Kenii policja zatrzymała Godwina Kimathiego, brata zamordowanej członkini komitetu Funduszu Rozwoju Okręgu Wyborczego North Imenti Evelyn Mukiri, oraz Beth Muthomi — jej krewną przez małżeństwo. Śledczy uważają, że zabójstwo mogło mieć związek z długotrwałym sporem o rodzinną ziemię.

Jak informuje Nation Kenya, Mukiri zginęła 7 sierpnia w swoim domu we wsi Chabuene w Imenti East. Według gazety napastnik przyszedł do domu, poprosił o wodę i zaatakował kobietę, gdy przygotowywała kolację wraz ze swoim 13-letnim wnukiem.

Wersja śledczych

Pierwszym podejrzanym w sprawie był Solomon Katurima Kairemia, którego zatrzymano 21 września. Policja oświadczyła, że analiza kryminalistyczna, zeznania świadków i dane dotyczące połączeń telefonicznych wskazały na jego obecność na miejscu zbrodni. Podczas zatrzymania Kairemii detektywi zabezpieczyli maczetę ze śladami krwi, która, według ich wersji, mogła zostać użyta podczas śmiertelnego ataku.

Policja poinformowała również, że Kairemia został rozpoznany podczas procedury identyfikacyjnej jako mężczyzna, który dokonał ataku. W raporcie policyjnym wskazano, że Kimathi i Muthomi mieli rzekomo spiskować w celu zabicia Mukiri z powodu dawnego konfliktu o ziemię oraz zaangażować Kairemię do wykonania zbrodni. Funkcjonariusze twierdzą, że podejrzani utrzymywali stały kontakt przed i po zabójstwie.

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Spór o spadek

Według szefa dochodzeń kryminalnych hrabstwa Meru Abednego Kavoo, ojciec Mukiri, Gilbert Mwamba, podzielił działki ziemi między sześcioro dzieci — trzech synów i trzy córki. Według źródła testament pozostawił na przechowanie zaufanemu sąsiadowi.

Kavoo oświadczył, że bracia sprzeciwiali się przyznaniu siostrom udziału w spadku. Jak powiedział, Mukiri dążyła do zakończenia procedury spadkowej, aby uzyskać dokumenty dotyczące ziemi, podczas gdy jej udział, według śledczych, sprzedał brat. Po tym, jak Mukiri wygrała sprawę sądową, brat i krewna przez małżeństwo, zdaniem policji, zaczęli planować jej zabójstwo.

Kimathi i Muthomi stanęli w czwartek przed sądem w Meru. Pozostawiono ich w areszcie w więzieniu Meru GK do czasu ocen psychiatrycznych oraz procedury złożenia oświadczenia w sprawie winy, wyznaczonej na 4 listopada.

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