В Кении полиция задержала Годвина Кимати, брата убитой членки комитета Фонда развития избирательного округа Северный Именти Эвелин Мукири, а также Бет Мутоми — ее родственницу по браку. Следователи считают, что убийство могло быть связано с длительным спором о семейной земле.

Как сообщает Nation Kenya, Мукири погибла 7 августа в своем доме в деревне Чабуене в Именти-Ист. По данным издания, нападавший пришел в дом, попросил воды и напал на женщину, когда она готовила ужин вместе со своим 13-летним внуком.

Версия следствия

Первым подозреваемым по делу стал Соломон Катурима Каиремия, которого задержали 21 сентября. Полиция заявила, что криминалистический анализ, показания свидетелей и данные телефонных соединений указали на его присутствие на месте преступления. Во время задержания Каиремии детективы изъяли мачете со следами крови, которое, по их версии, могло быть использовано при смертельном нападении.

Полиция также сообщила, что Каиремию опознали в ходе процедуры опознания как мужчину, совершившего нападение. В полицейском отчете указано, что Кимати и Мутоми якобы сговорились убить Мукири из-за давнего земельного конфликта и привлекли Каиремию для совершения преступления. Правоохранители утверждают, что подозреваемые поддерживали постоянную связь до и после убийства.

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Спор о наследстве

По информации руководителя уголовных расследований округа Меру Абеднего Кавоо, отец Мукири Гилберт Мвамба разделил земельные участки между шестью детьми — тремя сыновьями и тремя дочерьми. По данным источника, свое завещание он оставил на хранение соседу, которому доверял.

Кавоо заявил, что братья выступали против предоставления сестрам доли наследства. По его словам, Мукири добивалась завершения процедуры наследования, чтобы получить документы на землю, тогда как ее долю, по версии следствия, продал брат. После того как Мукири выиграла судебное дело, брат и родственница по браку, как считает полиция, начали планировать ее убийство.

Кимати и Мутоми предстали перед судом в Меру в четверг. Их оставили под стражей в тюрьме Meru GK до психиатрических оценок и процедуры заявления позиции по вопросу вины, назначенной на 4 ноября.

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