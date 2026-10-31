在肯尼亚，警方逮捕了北伊门蒂选区发展基金委员会遇害成员埃韦琳·穆基里的兄长戈德温·基马蒂，以及她的姻亲贝丝·穆托米。调查人员认为，这起谋杀案可能与一场长期的家庭土地纠纷有关。

据Nation Kenya报道，穆基里于8月7日在伊门蒂东部查布埃内村的家中死亡。该媒体称，袭击者来到住所要水喝，并在她与13岁的孙子一起准备晚餐时袭击了她。

调查人员的说法

该案第一名嫌疑人是所罗门·卡图里马·凯雷米亚，他于9月21日被拘留。警方表示，法医分析、证人证词和电话连接数据表明他曾在犯罪现场出现。凯雷米亚被拘留时，侦探缴获了一把带有血迹的砍刀；按照警方的说法，这把砍刀可能被用于致命袭击。

警方还表示，凯雷米亚在辨认程序中被认出是实施袭击的男子。警方报告称，基马蒂和穆托米涉嫌因长期土地纠纷密谋杀害穆基里，并招募凯雷米亚实施犯罪。执法人员称，嫌疑人在谋杀前后一直保持联系。

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继承纠纷

据梅鲁县刑事调查负责人阿贝德内戈·卡沃介绍，穆基里的父亲吉尔伯特·姆万巴将土地分给了六名子女——三名儿子和三名女儿。据该消息来源称，他将遗嘱交由一名他信任的邻居保管。

卡沃表示，兄弟们反对让姐妹们获得遗产份额。他说，穆基里一直寻求完成继承程序以取得土地文件，而根据调查人员的说法，她的份额被其兄长卖掉了。在穆基里赢得一场诉讼后，警方认为，兄长和这名姻亲开始策划杀害她。

基马蒂和穆托米于周四在梅鲁出庭。他们被继续羁押在Meru GK监狱，等待精神评估以及定于11月4日进行的认罪程序。

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