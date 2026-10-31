Министерство иностранных дел Бразилии вызвало временную поверенную в делах Аргентины Марию Эмилию Кортес для объяснений в связи с отъездом правого кандидата в президенты, сенатора Флавиу Болсонару. После поражения на президентских выборах он сначала отправился в Аргентину, а затем прибыл в США. О вызове дипломата со ссылкой на источники в правительстве сообщает Al Jazeera.

Опровержение Буэнос-Айреса

Министр иностранных дел Аргентины Пабло Кирно заявил в социальных сетях, что его правительство не получало официального запроса о разъяснениях относительно решения Болсонару покинуть Бразилию через Аргентину. По данным издания, бразильские власти ранее обязали политика оставаться в стране в рамках текущего судебного производства и установили ему срок для сдачи паспортов.

Флавиу Болсонару фигурирует в расследовании предполагаемой схемы отмывания денег, известной как дело Banco Master. Следователи проверяют многомиллионный платеж, который он получил от бывшего руководителя Banco Master Даниела Воркаро. По версии следствия, средства могли предназначаться для финансирования фильма о его отце — бывшем президенте Жаире Болсонару. Сенатор отрицает какие-либо нарушения и называет дело политически мотивированным.

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Поражение на выборах и маршрут в США

На президентских выборах Флавиу Болсонару вышел во второй тур, но проиграл действующему президенту Луису Инасиу Луле да Силве с разницей более 4 млн голосов. Лула получил 51,8% голосов и завоевал четвертый, не подряд, президентский срок. Болсонару не признал результаты, хотя его Либеральная партия признала победу Лулы.

После прибытия в Майами Болсонару назвал себя законно избранным президентом Бразилии. Вместе с женой и двумя дочерьми он пересек север Аргентины, после чего вылетел чартерным самолетом в США через Эквадор. Политик поблагодарил президента Аргентины Хавьера Милея за помощь, не уточнив ее характер. Представитель аргентинского президента назвал эту поездку спасением.

Спор может еще больше обострить отношения между Лулой и Милеем, которые остаются напряженными с момента вступления аргентинского президента в должность в 2023 году. В августе обе страны отозвали своих послов после серии публичных разногласий.

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