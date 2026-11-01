В Боливии объявили чрезвычайное положение из-за Эль-Ниньо — Channel NewsAsia
Президент Боливии Родриго Пас объявил в стране чрезвычайное положение из-за последствий погодного явления Эль-Ниньо. Власти связывают с ним одновременные засухи и наводнения. Решение должно высвободить ресурсы для реагирования на последствия стихийных бедствий и предусматривает привлечение дополнительных спасательных команд в наиболее пострадавших районах, сообщает Channel NewsAsia.
Засуха в шести департаментах
Согласно правительственному отчету, засуха затронула 78 тысяч семей в шести из девяти департаментов Боливии. Она также привела к гибели более 75 тысяч голов крупного рогатого скота.
В обращении к нации Пас заявил, что явление будет иметь очень серьезные последствия в виде засух и наводнений, поэтому необходимо сотрудничество всех учреждений.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Влияние Эль-Ниньо
Эль-Ниньо вызывает повышение температуры поверхности воды в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана. Это меняет режимы ветров, атмосферного давления и осадков в разных частях мира.
Организация Объединенных Наций на этой неделе предупредила, что нынешнее Эль-Ниньо может достичь беспрецедентной силы и нанести значительный ущерб Латинской Америке, Восточной и Южной Африке, Азии и странам Тихоокеанского региона.