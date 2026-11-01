Ливанская группировка «Хезболла» вряд ли присоединится к возможному возобновлению военных действий между США и Ираном, если руководству Ирана не будет угрожать экзистенциальная опасность. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на материал государственного медиа ОАЭ The National.

Условие для вступления в конфликт

Высокопоставленный ливанский чиновник, говоривший анонимно, заявил, что «Хезболла» может вступить в боевые действия даже несмотря на ослабленные военные возможности, если выживание иранского режима окажется под угрозой.

По его словам, эта «красная линия» якобы была пересечена во время предыдущего раунда эскалации, когда, как утверждает чиновник, аятолла Али Хаменеи погиб в результате совместного удара США и Израиля 28 февраля. Чиновник также заявил, что представители «Хезболлы» заранее сообщили американской стороне о возможной реакции группировки в случае гибели Хаменеи.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сообщения о перевооружении

Израильский телеканал KAN в прошлом месяце сообщал, что боевики «Хезболлы» сохраняют присутствие в районах юга Ливана, собирают разведданные и восстанавливают боевые возможности.

В то же время Reuters со ссылкой на ливанские источники в силовых структурах писал, что группировка как минимум три месяца готовилась к возможному возобновлению боевых действий с Израилем после поступления средств из Ирана. По данным источников, «Хезболла» получила десятки миллионов долларов для усиления военных возможностей в дополнение к примерно 200 миллионам долларов, о которых Reuters сообщал ранее.

Источники Reuters также утверждали, что группировка закупает взрывчатые вещества, производит беспилотники и восстанавливает системы командования и контроля. Медиаофис «Хезболлы» отверг утверждения о нарушении работы таких систем. Представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон продолжит ограничивать финансирование группировки санкциями и другими мерами.

Читай нас в