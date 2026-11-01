黎巴嫩组织真主党不太可能参与美国和伊朗之间可能恢复的敌对行动，除非伊朗领导层面临生存性威胁。据《耶路撒冷邮报》援引阿联酋国营媒体The National的报道。

加入冲突的条件

一名不愿具名的黎巴嫩高级官员表示，即使军事能力已经削弱，如果伊朗政权的生存受到威胁，真主党仍可能加入战斗。

他称，在上一轮升级期间，这条“红线”据称已被跨越。当时，这名官员声称，阿亚图拉阿里·哈梅内伊于2月28日在美国和以色列的联合打击中身亡。该官员还表示，真主党代表已提前告知美方，如果哈梅内伊死亡，该组织可能作出的反应。

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有关重新武装的报道

以色列电视台KAN上个月报道称，真主党武装人员仍在黎巴嫩南部地区保持存在，收集情报并恢复作战能力。

与此同时，路透社援引黎巴嫩安全部门消息人士报道称，该组织在从伊朗获得资金后，至少三个月来一直在为可能恢复与以色列的敌对行动做准备。消息人士称，真主党获得了数千万美元，用于增强军事能力，此外还有路透社此前报道的约2亿美元。

路透社消息人士还称，该组织正在采购爆炸物、制造无人机，并恢复指挥与控制系统。真主党媒体办公室否认了有关此类系统运行受到干扰的说法。美国国务院一名发言人表示，华盛顿将继续通过制裁和其他措施限制该组织的资金来源。

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