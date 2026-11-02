台灣就亞太經濟合作組織（APEC）峰會邀請函的安排向中國提出抗議。該峰會將於11月18日至19日在深圳舉行。中方已向台灣寄送一封信，但這並非正式邀請函，《台北時報》報導，並援引一名未具名的知情官員。

對措辭的質疑

該官員表示，中國沒有以「中國台北」稱呼台灣，這是台灣參加APEC時使用的正式名稱。該官員稱，此舉偏離既定禮賓程序，降低了台灣的地位。

台灣外交部表示，已立即就中國的行動提出強烈抗議，該部認為這些行動損害了台灣的地位。外交部表示，正捍衛台灣作為APEC正式且平等成員的權利。參加峰會的準備工作正按照以往慣例持續進行。

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參加峰會

台灣傳統上會派遣由總統指定的代表出席APEC領導人會議。台灣方面已選定今年峰會的代表並通知北京；其姓名將由總統府宣布。

該報消息人士指出，台灣應按照既定程序收到邀請，正如去年在韓國舉行的會議期間一樣。該人士表示，台灣政府正在評估是否能接受目前的安排。

中國曾兩次主辦APEC峰會。2001年，北京向台灣發送了一份未署名的傳真信息，並拒絕接待台灣的代表、前副總統李元簇，隨後台灣抵制了該會議。2014年，中國國務院台灣事務辦公室副主任在台北親自向時任大陸委員會主任委員王郁琦遞交了邀請函。

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