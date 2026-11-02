Тайвань выразил Китаю протест из-за оформления приглашения на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества APEC, который должен состояться 18–19 ноября в Шэньчжэне. Китайская сторона направила Тайваню письмо, однако оно не было формальным приглашением, сообщает Taipei Times со ссылкой на неназванного осведомленного чиновника.

Претензии к формулировке

По словам чиновника, Китай не обратился к Тайваню как к «Китайскому Тайбэю» — официальному названию, под которым Тайвань участвует в APEC. Чиновник назвал это отклонением от устоявшегося протокола, которое снижает статус Тайваня.

Министерство иностранных дел Тайваня сообщило, что немедленно выразило решительный протест действиям Китая, которые, по мнению ведомства, подрывают статус Тайваня. Министерство заявило, что защищает права Тайваня как полноправного и равного участника APEC. Подготовка к участию в саммите продолжается в соответствии с прежней практикой.

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Участие в саммите

Тайвань традиционно направляет на встречу лидеров APEC представителя, назначенного президентом. Тайваньская сторона уже выбрала представителя на саммит этого года и уведомила об этом Пекин; его имя должен объявить Офис президента.

Собеседник издания отметил, что Тайвань должен получать приглашения в соответствии с установленными процедурами, как и во время прошлогодней встречи в Южной Корее. По его словам, правительство Тайваня оценивает, может ли оно согласиться на нынешние договоренности.

Китай дважды принимал саммит APEC. В 2001 году Пекин направил Тайваню неподписанное факсимильное сообщение и отказался принять его представителя, бывшего вице-президента Ли Юань-цзу, после чего Тайвань бойкотировал встречу. В 2014 году заместитель директора Управления по делам Тайваня Китая лично передал приглашение тогдашнему министру Совета по делам материка Ван Юй-чи в Тайбэе.

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