Tajwan złożył Chinom protest w sprawie sposobu wystawienia zaproszenia na szczyt Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku APEC, który ma odbyć się 18–19 listopada w Shenzhen. Strona chińska wysłała Tajwanowi list, jednak nie był on formalnym zaproszeniem — informuje Taipei Times, powołując się na anonimowego dobrze poinformowanego urzędnika.

Zastrzeżenia do sformułowania

Według urzędnika Chiny nie zwróciły się do Tajwanu jako do „Chińskiego Tajpej” — oficjalnej nazwy, pod którą Tajwan uczestniczy w APEC. Urzędnik nazwał to odstępstwem od ustalonego protokołu, które obniża status Tajwanu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tajwanu poinformowało, że natychmiast wyraziło stanowczy protest wobec działań Chin, które zdaniem resortu podważają status Tajwanu. Ministerstwo oświadczyło, że broni praw Tajwanu jako pełnoprawnego i równego uczestnika APEC. Przygotowania do udziału w szczycie trwają zgodnie z wcześniejszą praktyką.

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Udział w szczycie

Tajwan tradycyjnie wysyła na spotkanie przywódców APEC przedstawiciela wyznaczonego przez prezydenta. Tajwańska strona wybrała już przedstawiciela na tegoroczny szczyt i poinformowała o tym Pekin; jego nazwisko ma ogłosić Biuro Prezydenta.

Rozmówca gazety zaznaczył, że Tajwan powinien otrzymywać zaproszenia zgodnie z ustalonymi procedurami, tak jak podczas ubiegłorocznego spotkania w Korei Południowej. Według niego rząd Tajwanu ocenia, czy może zgodzić się na obecne ustalenia.

Chiny dwukrotnie gościły szczyt APEC. W 2001 roku Pekin wysłał Tajwanowi niepodpisaną wiadomość faksową i odmówił przyjęcia jego przedstawiciela, byłego wiceprezydenta Li Yuan-zu, po czym Tajwan zbojkotował spotkanie. W 2014 roku zastępca dyrektora chińskiego Biura ds. Tajwanu osobiście przekazał zaproszenie ówczesnemu ministrowi Rady ds. Kontynentu Wang Yu-chi w Tajpej.

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