Libańskie ugrupowanie Hezbollah raczej nie przyłączy się do możliwego wznowienia działań wojennych między USA a Iranem, chyba że przywództwu Iranu będzie zagrażało egzystencjalne niebezpieczeństwo. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na materiał państwowego medium ZEA The National.

Warunek przystąpienia do konfliktu

Wysoki rangą libański urzędnik, który wypowiadał się anonimowo, oświadczył, że Hezbollah może przystąpić do walk pomimo osłabionych możliwości wojskowych, jeśli zagrożone będzie przetrwanie irańskiego reżimu.

Według niego ta „czerwona linia” została rzekomo przekroczona podczas poprzedniej rundy eskalacji, gdy, jak twierdzi urzędnik, ajatollah Ali Chamenei zginął w wyniku wspólnego uderzenia USA i Izraela 28 lutego. Urzędnik oświadczył również, że przedstawiciele Hezbollahu z wyprzedzeniem poinformowali stronę amerykańską o możliwej reakcji ugrupowania w przypadku śmierci Chameneiego.

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Doniesienia o dozbrajaniu

Izraelska stacja telewizyjna KAN informowała w ubiegłym miesiącu, że bojownicy Hezbollahu utrzymują obecność na obszarach południowego Libanu, zbierają dane wywiadowcze i odbudowują zdolności bojowe.

Jednocześnie Reuters, powołując się na libańskie źródła w strukturach bezpieczeństwa, pisał, że ugrupowanie przez co najmniej trzy miesiące przygotowywało się do możliwego wznowienia działań wojennych z Izraelem po otrzymaniu środków z Iranu. Według źródeł Hezbollah otrzymał dziesiątki milionów dolarów na wzmocnienie możliwości wojskowych, oprócz około 200 mln dolarów, o których Reuters informował wcześniej.

Źródła Reutersa twierdziły również, że ugrupowanie kupuje materiały wybuchowe, produkuje drony i odbudowuje systemy dowodzenia i kontroli. Biuro medialne Hezbollahu odrzuciło twierdzenia o zakłóceniu działania takich systemów. Rzecznik Departamentu Stanu USA oświadczył, że Waszyngton będzie nadal ograniczał finansowanie ugrupowania za pomocą sankcji i innych środków.

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