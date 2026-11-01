Представители политических партий, местных властей, районной администрации и других заинтересованных сторон в районе Парса согласовали пяти пунктный план борьбы с загрязнением реки Сирсия. Он предусматривает полный запрет для предприятий промышленного коридора Парса–Бара сбрасывать в реку неочищенные промышленные стоки. Об этом сообщает Kathmandu Post.

Предприятия также должны круглосуточно поддерживать работу очистных сооружений на полной мощности. Решение приняли на встрече, которую возглавил главный районный чиновник Бхола Дахал; в ней также участвовал мэр Биргунджа Раджешман Сингх.

Общие очистные сооружения

Малым и средним предприятиям, которые не могут позволить себе индивидуальные системы очистки, предложат пользоваться общей очистной установкой. Ее создание должна возглавить Торгово-промышленная палата Биргунджа при государственном субсидировании. Власти планируют определить подходящий земельный участок и подготовить технико-экономическое обоснование.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Участники встречи также решили обратиться к федеральным и провинциальным властям за технической помощью для долгосрочного восстановления реки. Кроме того, они планируют учредить совместный фонд сохранения Сирсии, в который будут вносить средства органы власти всех трех уровней.

Отведение городских стоков

Городские власти Биргунджа и соседние органы местного самоуправления должны начать работу над альтернативными дренажными каналами, чтобы городские канализационные стоки не попадали в реку напрямую. В преддверии праздника Чхатх предприятиям также рекомендовали не сбрасывать в воду отходы или другие материалы и выпускать из очистных сооружений только очищенную воду.

Сирсия, протекающая через промышленный коридор Парса–Бара, загрязняется более четырех десятилетий. По данным издания, предприятия, которые обвиняют в загрязнении, несмотря на правительственные директивы продолжали сбрасывать в реку неочищенные стоки и золу. Жители прибрежных общин в Парсе и Баре жалуются на загрязненную воду и неприятный запах. Проблема также затрагивает общины ниже по течению в Индии.

Читай нас в