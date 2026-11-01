В городе Паттоки в пакистанском округе Касур 20-летняя Фатима Биби получила тяжелые ожоги после предполагаемого нападения с применением кислоты. В причастности к нападению подозревают брата ее мужа, сообщает Dawn со ссылкой на полицию.

Ожоги лица и тела

По данным полиции, инцидент произошел в районе Пурани-Манди, который относится к юрисдикции городского полицейского участка Паттоки. Правоохранители заявили, что мужчина по имени Шахбаз якобы облил Фатиму Биби кислотой.

Женщина получила ожоги лица и других частей тела. Ее доставили в больницу THQ для оказания медицинской помощи. В сообщении Dawn отмечается, что пострадавшая получила тяжелые травмы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявление пострадавшей

В первоначальном заявлении полиции Фатима Биби сказала, что брат ее мужа в течение некоторого времени преследовал ее и принуждал к сексуальным отношениям. По ее словам, после отказа он якобы облил ее кислотой, чтобы проучить.

Полиция расследует обстоятельства дела. На момент публикации сообщений о задержаниях по этому делу не было.

Читай нас в