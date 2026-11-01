W mieście Pattoki w pakistańskim dystrykcie Kasur 20-letnia Fatima Bibi doznała ciężkich oparzeń po domniemanym ataku kwasem. O udział w ataku podejrzewany jest brat jej męża, informuje Dawn, powołując się na policję.

Oparzenia twarzy i ciała

Według policji do incydentu doszło w rejonie Purani Mandi, który podlega komisariatowi policji miejskiej w Pattoki. Funkcjonariusze oświadczyli, że mężczyzna o imieniu Shahbaz miał oblać Fatimę Bibi kwasem.

Kobieta doznała oparzeń twarzy i innych części ciała. Została przewieziona do szpitala THQ, gdzie otrzymała pomoc medyczną. W publikacji Dawn wskazano, że poszkodowana doznała ciężkich obrażeń.

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Oświadczenie poszkodowanej

W swoim pierwszym zeznaniu dla policji Fatima Bibi powiedziała, że brat jej męża od pewnego czasu ją nękał i zmuszał do relacji seksualnych. Według niej, po odmowie miał oblać ją kwasem, aby dać jej nauczkę.

Policja bada okoliczności sprawy. Na moment publikacji w tej sprawie nie dokonano żadnych zatrzymań.

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