Policja w Bangkoku zatrzymała obywatela Tajlandii i kilku jego domniemanych wspólników pod zarzutem prowadzenia nieautoryzowanego serwisu wymiany walut dla kupujących chińskie towary. Zatrzymania miały miejsce w sobotę w trzypiętrowym domu w dzielnicy Bang Khen, informuje Bangkok Post.

Skarga banku centralnego

Według Nataska Chaovanasai, komisarza Centralnego Biura Śledczego Tajlandii, operację przeprowadzono po skardze Banku Tajlandii. Bank centralny oskarżył podejrzanego o świadczenie usług wymiany walut bez odpowiedniego zezwolenia.

Jak podaje policja, z serwisu korzystały osoby kupujące towary z Chin za pośrednictwem platform płatniczych 1688, Taobao, Tmall i innych. Policja twierdzi, że za pośrednictwem stron fupay1688.com i taobao.co.th inne waluty wymieniano na juany potrzebne do opłacenia zakupów.

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Zabezpieczony sprzęt i konta

Podczas operacji funkcjonariusze zabezpieczyli cztery komputery, pięć telefonów komórkowych i dokumenty. Policja twierdzi, że do działania serwisu wykorzystywano pięć rachunków bankowych.

Według organów ścigania w ciągu ostatniego roku za pośrednictwem tych rachunków przeprowadzono transakcje finansowe o wartości 170 mln bahtów.

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