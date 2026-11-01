Полиция Бангкока задержала гражданина Таиланда и нескольких его предполагаемых сообщников по подозрению в работе несанкционированного сервиса обмена валют для покупателей китайских товаров. Задержания произошли в субботу в трёхэтажном доме в районе Банг-Кхен, сообщает Bangkok Post.

Жалоба центрального банка

По словам комиссара Центрального следственного бюро Таиланда Натасака Чаованасаи, операцию провели после жалобы Банка Таиланда. Центральный банк обвинил подозреваемого в предоставлении услуг по обмену валют без соответствующего разрешения.

По данным полиции, сервисом пользовались люди, покупавшие товары из Китая через платёжные платформы 1688, Taobao, Tmall и другие. Полиция утверждает, что через сайты fupay1688.com и taobao.co.th другие валюты обменивали на юани, необходимые для оплаты покупок.

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Изъятая техника и счета

Во время операции правоохранители изъяли четыре компьютера, пять мобильных телефонов и документы. Полиция утверждает, что для работы сервиса использовали пять банковских счетов.

По версии правоохранителей, в течение последнего года через эти счета провели финансовые операции на сумму 170 млн батов.

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