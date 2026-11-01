帕尔萨县的政党代表、地方政府、县行政部门及其他相关方同意了一项应对锡尔西亚河污染的五点计划。该计划规定，帕尔萨—巴拉工业走廊内的企业将被全面禁止向河中排放未经处理的工业废水。据《加德满都邮报》报道。

企业还必须全天候满负荷运行污水处理设施。该决定是在由首席县官员博拉·达哈尔主持的会议上作出的，比尔甘杰市长拉杰什曼·辛格也出席了会议。

共用处理设施

无力承担单独处理系统的小型和中型企业，将获提供使用共用处理设施的选择。该设施的建设将由比尔甘杰工商会在政府补贴支持下牵头。政府计划确定合适的地块，并编制可行性研究报告。

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与会者还决定向联邦和省级政府寻求技术援助，以实现该河流的长期修复。此外，他们计划设立联合锡尔西亚保护基金，由三级政府机构共同出资。

城市污水分流

比尔甘杰市政府和邻近地方政府应开始建设替代排水渠道，以防城市生活污水直接流入河中。在恰特节前，企业还被建议不要向水中排放废弃物或其他材料，并且只能从处理设施排放经处理的水。

流经帕尔萨—巴拉工业走廊的锡尔西亚河已被污染超过四十年。据该报报道，被指造成污染的企业尽管面临政府指令，仍持续向河中排放未经处理的污水和灰烬。帕尔萨和巴拉沿河社区的居民抱怨水质污染和难闻气味。该问题也影响到印度下游的社区。

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