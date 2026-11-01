韩国春川一家法院以虚假指控和加重情节威胁罪，判处一名25岁囚犯额外一年监禁。据《韩国先驱报》报道，该男子当时已因性犯罪服刑。

向警方提交虚假报案

检方称，这名囚犯与另一名25岁囚犯安排向洪川警方提交虚假报案。报案指控他们的一名熟人对未成年人实施性侵、将此事录制成视频并传播该录像。

起诉书指出，该男子可能出于报复行事：此前，这名熟人提交了一段录音，该录音成为针对他的一起案件中的不利证据，该案涉及通过欺骗和使用武力强奸未成年人。检方认为，这名囚犯提议另一名了解该熟人社交圈的囚犯捏造对其不利的指控。

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另一名囚犯的证词

根据案件材料，被定罪男子起草了虚假报案的文本，另一名囚犯亲手抄写后寄给警方。在调查期间，此人还向前往春川惩教机构的执法人员作出虚假陈述。

被告否认自己是报案的发起人，并称自己只是应另一名囚犯的请求撰写了该报案。法院驳回了这些解释，考量了报复动机、他支付邮寄费用以及第二名参与者的证词。后者称，他之所以同意该计划，是因为受到威胁：如果拒绝，就会被诬告犯有性犯罪。

法院还单独审理了一起事件：两人在监狱车间整理购物袋时，该男子持武器威胁了一名40多岁的囚犯。法院考虑到他就该事件认罪并与受害者达成协议，但强调了胁迫另一名囚犯参与虚假指控的严重性。

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